Puškinova ulica

Milí priatelia, dnes som vybral niekoľko fotografií z Puškinovej ulice. Je to pekný chodník na Slavín zo Štefánikovej ulice, ktorého okolie sa rýchlo mení. http://www.sladek-anton.sk

Puškinovu, podobne ako Vansovej ulicu, tvoria väčšinou schody. Výnimočné na tom je, že po týchto cestičkách, ako podotkol môj syn, sa dá prejsť len peši. Ani na bicykli, kolobežke a podobných mestských dopravných prostriedkoch sa tam nedostanete. Zdola sa stúpa dosť strmo po schodoch, ale stojí to za prechádzku. Chodník kolmo pretne ulicu Fraňa Kráľa, Vlčkovu ulicu a vyústi do Mišíkovej ulice. Na Slavín je to potom už len chvíľa. Fotografie sú venované poetike samotných schodov, ale celá táto štvrť poskytuje oveľa viac príjemných pohľadov ako aj podnetov na zamyslenie.