Skratka z Dankovského ulice na Inoveckú ulicu

Milí priatelia, minule som pre vás vybral pár fotografií zo Staroturského chodníka a dnes by som vám chcel ukázať skratku z Dankovského ulice na Inoveckú a Mudroňovu. Alebo naopak.

V podstate sa chodník začína už na Palisádach, kde odbočíme do Koreničovej ulice. Potom sa držíme vpravo po Dankovského ulici a za celkom ostrou zákrutou doľava nájdeme na pravej strane ľahko prehliadnuteľný, nenápadný vstup na skratku Dankovského - Tvarožkova. Domácim robí táto skratka medzi pozemkami neoceniteľnú službu, lebo chodec si podstatne skráti cestu do mesta a naopak. V náhodnom návštevníkovi môže tento chodník vyvolať pocit neistoty aj za bieleho dňa, nehovoriac o večernej prechádzke (obr. 1- 2) Odmenou za večernú odvahu je málo známy pohľad na osvetlený hrad (obr. 3). Pokračujeme smerom hore a pred obytným domom s kruhmi na balkónoch (obr.4) zabočíme doľava na Čelakovského ulicu. Asi po 50tich metroch nájdeme vpravo v opornom múre schody (obr. 5) vedúce na Inoveckú ulicu. Chodník vedie medzi záhradami (obr.6) a netreba sa zľaknúť, keď spoza plota počujete štekot psa. Na jar a na jeseň sú z cestičky pekné pohľady na mesto (obr.7). Chodník ústi do Inoveckej ulice, z ktorej je blízko na Mudroňovu.